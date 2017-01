Kinder im Straßenverkehr

22.01.2017, 06:43 Uhr

Kinder sehr umsichtig und Vorsichtig beim Straßenverkehr sein. Das gilt natürlich für andere Verkehrsteilnehmer sowieso. Denn sie haben in der Regel noch keine wirklichen Erfahrungen alleine über die Straße zu gehen. Daher ist es wichtig, dass Kinder von Klein an das Ein Mal Eins der Straßenverkehrslehre zugelernt bekommen.

ABC-SchützenABC-Schützen werden leider nur für Schulanfänger benutzt. Autofahrer ins besondere sollen hier sensibilisiert werden. Denn in Kontrollen vor Schulen werden immer wieder Verstöße gegen die Höchstgeschwindigkeit gemessen. Leider ist nicht nur Deutschland davon betroffen sondern auch Österreich und die Schweiz. Doch sind die Strafen und Geldbußen deutlich strenger.Probleme mit FahrradkurierenFahrradkuriere sind meist unter Zeitdruck, da sie innerhalb eine bestimmten Zeit ihre Fracht von A nach B bringen müssen. Doch aus sie müssen Verkehrsregeln einhalten. So müssten sie, sofern vorhanden, immer den Fahrradweg benutzen. Rote Ampeln dürfen erst recht nicht überfahren werden. Doch die Realität ist hier eine ganz andere. Fahrradkuriere nutzen jede Möglichkeit, um Zeit zu sparen. Auch wenn sie so andere Verkehrsteilnehmer , wie Kinder, Kleinkinder, Mütter uns sich selbst gefährden.