Neujahrskonzert & 50. Jubiläum

17.01.2017, 07:30 Uhr

Das „Doppelkonzert“ im Stadtsaal bildete den Anfang der musikalischen Aktivitäten im Jubiläumsjahr.

RETZ (jm). Mit einem stattlichen Klangkörper, bestehend aus 78 MusikerInnen, gab die Stadtkapelle Retz im 50. Jahr ihres Bestehens ihr Neujahrskonzert im voll besetzten Stadtsaal Althof Retz.Obmannkonnte dazu prominente Gäste begrüßen, unter ihnen NR, LAbg., Bürgermeister, die Stadträteundvom NÖ Blasmusikverband. Am Dirigentenpult standenund. In der Kapelle wirken weitere sechs ausgebildete Kapellmeister mit, was Forman zu der Feststellung veranlasste: „Wir sind eigentlich eine Kapellmeisterkapelle!“Musikschullehrer Mbrachte interessante Details zu den Komponisten und den Stücken, die für die KonzertbesucherInnen zu einem Hörerlebnis wurden wie „Egmont“, „Pomp and Circumstance“ oder „El Camino Real“.Für langjährige Mitgliedschaft konnte BezirkskapellmeisterEhrenmedaillen an verdiente MusikerInnen überreichen. Für 50 Jahre erhieltenunddie Ehrenmedaille des NÖBV in Gold mit der Zusatzspange „50“, für 40 JahreNÖBV-Gold und für 15 Jahreund Katharina Widhalm NÖBV-Bronze. Horst Funk wurde von seinen MusikkameradInnen zum „Musiker des Jahres 2016“ gewählt. Auch das Neujahrskonzert 2017, so wie schon in den vergangenen Jahren, wurde an zwei Tagen gespielt und war an beiden Tagen ausverkauft.