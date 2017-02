Traumhaft schöner Musikerball

07.02.2017, 07:00 Uhr

Unterretzbacher Musiker entführten die Gäste ins Land der Träume.

RETZ (jm). Ihren Musikerball veranstaltete die Trachtenkapelle Unterretzbach wie in den vergangenen Jahren im Stadtsaal Althof Retz. Zwölf Tanzpaare im Trachtenlook eröffneten die Ballnacht, die unter dem Motto „Im Land der Träume“ stand.war für die Choreografie der Tänze verantwortlich, die auf das Ballthema abgestimmt waren: „Ein böhmischer Traum“, „I have a Dream“ und „Mr. Sandman“. Die Musikgruppe „Round Midnight“ brachte Stimmung und erstklassige Tanzmusik in den Stadtsaal.Obmannhieß die zahlreichen Gäste willkommen und lud in die Musikerbar ein, wo man wieder „für einen guten Zweck“ trinken konnte. Unter den zahlreichen BallbesucherInnen waren Pfarrer, Kapellmeister, Ehrenobmann, Bgm.aus Peigarten mit Gattin, das Unterretzbacher Faschingsprinzenpaar Herwig & Petra sowie MusikkameradInnen aus den Kapellen der Umgebung.Fünf Preise konnte man beim Schätzspiel gewinnen, wenn man der Zahl von 442 am nächsten kam. So viele Ventile und Klappen haben die Instrumente der Unterretzbacher MusikerInnen.In der Mitternachtseinlage brillierte Klaus Fautschek auf dem Xylophon mit dem Bravourstück „Zirkus Renz“.