Unsere Taferlklassler 2016

29.09.2016, 11:51 Uhr

KAUFein: Gewinnen Sie einen 100 Euro-Einkaufsgutschein

In dieser Woche veröffentlichen wir die Fotos der Volksschulen, Hollabrunn Kirchplatz und Göllersdorf, Hollabrunn Kolisikoplatz, Breitenwaida und Eggender im Thale.Fotos: Alexandra Goll, Josef MessirekNehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil:Das Hollabrunner Einkaufszentrum „KAUFein“ unterstützt die Taferlklassleraktion der Bezirksblätter und stellt drei Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 Euro zur Verfügung.„KAUFein“ bietet auf 11.000 m² Verkaufsfläche in 27 Shops eine großen Auswahl mit breitem Branchenmix. Beantworten Sie die Gewinnfrage richtig und sende Sie diese per E-Mail bis spätestens 7. Oktober 2016 an:hollabrunn@bezirksblaetter.at Die Gewinnfrage lautet: „Wie viele Shops befinden sich im Hollabrunner „KAUFein“? Die Gewinner werden verständigt.Übrigens: Ab sofort können Sie die neuen KAUFein Hollabrunn Gutscheine exklusiv bei C&A und im Raiffeisen Lagerhaus kaufen. Die Gutscheine haben einen Wert von je 10 EURO. Sie werden in allen Shops von KAUFein Hollabrunn angenommen und wie Bargeld behandelt. Die passende Hülle gibt´s gratis dazu.