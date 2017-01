200 PKW-Abstellplätze in Platt

31.01.2017, 09:00 Uhr

Bgm. Baier konnte Verhandlungen mit ÖBB erfolgreich abschließen.

ZELLERNDORF (jm). Was bereits seine Vorgänger vor Jahren angepeilt hatten, ist Bgm. Markus Baier nach intensiven Verhandlungen mit der ÖBB-Infrastruktur AG gelungen: Der Vertragsabschluss über den Bau der Park & Ride-Anlage in Platt. Bei der Gemeinderatssitzung am 23.1. wurde das Projekt, das schon im Bau-Ausschuss behandelt worden war, einstimmig beschlossen.Das 1,7 Mio-Euro-Projekt wird auf einer Fläche von 8.000 m² 200 PKW-Abstellpätze bieten. Da die geplante Anlage jenseits der Zug-Einstiegsstelle liegt, wird auch eine Fußgänger-Unterführung gebaut. Niveaugleiche Versehrtenparkplätze wird es wie bisher geben. Die Zustände in der Platter Bahnsiedlung waren wegen des akuten Parkplatzmangels unerträglich geworden. Die Projektkosten übernehmen zu 50 Prozent die ÖBB, zu 45 Prozent das Land und zu 5 Prozent die Marktgemeinde Zellerndorf. Weiters konnte der Ortschef für die Bauarbeiten das volle Vergabe- und Beschlussrecht der Gemeinde erwirken, lediglich die Arbeiten am Gleiskörper vergibt die ÖBB-Infrastruktur AG. Wenn alles nach Plan abläuft, ist im Juli Baustart und die Fertigstellung im September 2017.