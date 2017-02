Alpenland: „Frische Wohnungen“

07.02.2017, 07:41 Uhr

Alpenland frischt das Wohnangebot in Hollabrunn auf. Drei Wohnformen entstehen an einem Standort.

HOLLABRUNN. Bis Herbst 2017 werden insgesamt 48 Einheiten für unterschiedlichste Wohnbedürfnisse bezugsfertig sein. Die Lage ist das Plus an Lebensqualität – absolut ruhig und in wenigen Minuten am Hauptplatz.Die Wohnhausanlage besteht aus drei separaten Häusern mit unterschiedlicher Nutzung: Junges Wohnen, Betreutes Wohnen, Wohn- oder Büroräume in der ehemaligen Seminarvilla. Besonders wurde darauf geachtet, dass sich die neuen Gebäude gut in die bestehende Umgebung einfügen und den Bewohnern trotz Stadtlage großzügige Freibereiche zur Verfügung stehen. Das wird mit einem über 2.000 m² großen Gemeinschaftsgarten erreicht.

„Junges Wohnen“ ist genau das Richtige, wenn Sie unter 35 Jahre alt und auf der Suche nach ca. 52 m², die Sie Ihr Zuhause nennen wollen sind. Schlaue Grundrisse und Zusatzausstattung, wie zum Beispiel ein inkludiertes Kabelplus-Starterpaket für Fernsehen, Internet und Telefonie werden Sie begeistern. Die geringen Anzahlungen sind auch für Studenten oder Jobeinsteiger leistbar.Das Haus 1a wird speziell für die Bedürfnisse der älteren Generation ausgeführt. Barrierefreie Wohnungen mit Lift sind ab 45 bis 61 m² geplant. Hier ist niemand allein – großzügige Gemeinschaftsbereiche mit Küche laden zum gemeinsamen Kochen, Plaudern und Feiern ein. Im Bereich Betreuung ist die Volkshilfe Ihr kompetenter Ansprechpartner.Suchen Sie nach ca. 50 m² zum Wohnen und/oder Arbeiten – das Ganze in altehrwürdigen Mauern mit topmoderner Ausstattung? Dann ist eine der sechs Wohnungen in der ehemaligen Seminarvilla genau das Richtige für Sie. Teilweise sind Wintergarten, Loggia oder Balkon verfügbar, ein PKW-Stellplatz pro Wohnung ist dabei.Sie haben schon genaue Vorstellungen von Ihrer Wohnung? Dann sind Sie bei der Wohnungsberatung von Alpenland an der besten Adresse: Sie werden von der Bewerbung bis zur Schlüsselübergabe betreut und erhalten wertvolle Tipps zu Fördermöglichkeiten, Meldeformalitäten bis hin zur kostensparenden Benutzung Ihrer Wohnung.Alle Infos finden Sie auf www.alpenland.ag Für Ihre Fragen ist Frau Filiz ISIK gerne für Sie da: Tel. 02742/ 204284