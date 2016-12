Bürgerinitiative zur Erhaltung des Thayatales erhält Ehrung vom Narodni Park Podyji

13.12.2016, 19:19 Uhr

Direktor Thomas Rothröckl hob die Verdienste der Bürgerinitiative als Kämpferin der ersten Stunde hervor ohne die es heute die beiden Nationalparks wohl nicht geben würde. Er lobte die Tatsache, dass sie sich von einer Initiative gegen ein Staudammprojekt in eine für ein Naturschutzprojekt in den 26 Jahren ihrer Arbeit gewandelt hat. Direktor Rothröckl betonte auch, dass in und um diese Bürgerinitiative besonders folgende Personen namentlich zu nennen sind: neben den Damen Helena Hrubcová, Caroline Simettinger und Ingrid El Rashidy die Herren Dipl. Ing.Krejci, Dipl. Ing.Martin Skorpík, Dipl. Ing. Vlastimil Janků, Dr. Jiří Kacetl, Helmut Salek, Franz Kraus, Norbert Kellner, Prof. Dr. Reinhold Christian und Dipl. Ing. Robert Brunner auf der österreichischen Seite.Franz Kraus, einer der beiden Sprecher, bedankte sich im Namen der Bürgerinitiative für diese Ehrung und nahm die Urkunde entgegen.