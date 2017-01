Elternverein sorgt für Kinderfasching

21.01.2017, 17:08 Uhr

Seit mehr als fünfzehn Jahren findet in Alberndorf, im Stadl der Gemeinde, der Kindermaskenball des Elternverein der Volksschule Alberndorf statt. Jedes Jahr sind es rund 100 Gäste, Groß und Klein, welche die Veranstaltung besuchen. Im Vordergrund steht natürlich der gute Zweck.

Spenden für Schule und Ausflüge

Alberndorf (mk) Bereit seit fünfzehn Jahren ist es dem Elternverein der Volksschule Alberndorf möglich im Dorfstadl einen KIndermaskenball zu veranstalten. So ist das Narrentreiben der "Kleinen" in der Faschingszeit schon zur Tradition geworden. Unter den rund 100 Gästen waren auchsowie diedes Elternverein der Volksschule Alberndorf,. Für die musikalische Umrahmung sorgten zudem die professionell wirkenden DJ's in Person von Vätern der Kinder. Diese sind natürlich auch im Eternverein der Volksschule engagiert. Neben leckeren "Schmankerl", diese wurden vom Elternverein zubereitet, darunter Aufstrichbrote, Würstel und Desserts, gab es für die Kinder eine tolle Kinderanimation mit Spielen und Tänzen. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer großen Tombola wo der Großteil der anwesenden Gäste einen Gewinn mit nach Hause nehmen konnte. Die Einnahmen aus Spenden, Los- und Speisen sowie Getränkeverkauf werden für Schulunterlagen und Ausflüge gespendet. Die Veranstalter waren zufrieden mit der Anzahl der Besucher und auch für nächstes Jahr laufen die Planungen für den bevorstehenden Kindermaskenball im Dorfstadl.