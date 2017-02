Mutiger Einsatz bei Tierrettung

14.02.2017, 07:30 Uhr

Wildgewordener Schwan vor Krankenhaus von Feuerwehr eingefangen.

HOLLABRUNN (jrh). Zu einem besonderen Fall von Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr Hollabrunn am vergangenen Sonntag gerufen. Vor dem Haupteingang des NÖ Landesklinikums marschierte ein Schwan stolz auf und ab. Dabei fauchte das aggressive Tier sich ihm nähernden Personen an und attakierte diese.Erste Versuche, den verwirrten Schwan einzufangen schlugen fehl. Es bedurfte also einer ausgefeilten Taktik der Einsatzkräfte, die mittels von zwei Steckleitern den Schwan auf einen Autoanhänger locken wollten. Doch der Schwan roch den Braten und fiel auf die Taktik der Rettungskräfte nicht herein. Der stellvertretende Feuerwehrkommandantfasste sich ein Herz und warf kurzentschlossen eine Decke über das Tier. Dann packteden Schwan und verfrachtete ihn in eine Tierbox. Der „wilde“ Schwan wurde in Folge von einem Tierarzt abgeholt. Warum das stolze Tier derart aggressiv war, konnte schlussendlich nicht herausgefunden werden.