Nikolaus schenkte zu wenig her

13.12.2016, 08:00 Uhr

Für jedes Kind zwei Napse waren einer Oma in Hollabrunn zu wenig.

HOLLABRUNN (ag). Große Enttäuschung herrschte bei, die am 5. Dezember den Nikolaus am Hollabrunner Hauptplatz besuchte: „Bei grimmiger Kälte stellten sich die Kinder geduldig an. Und was überreichte ihnen der Nikolaus?Jedem Kind gab er zwei Schokonapse. Traurig. Vielen Kleinkindern fielen die Napse aus ihren Händchen, da sie sie mit den Fäustlingen nicht halten konnten. In Guntersdorf bekam jeder Sprössling einen Sack voll mit Nüssen, Lebkuchen, Schokobonbons, Schokonikolaus, Mandarine und Apfel. Ist die Stadtgemeinde Hollabrunn so arm, dass sie bei den Kleinsten spart?“Doch die Stadtgemeinde hatte damit gar nichts zu tun. Der Nikolaus wurde von den Pfadfindern organisiert. „Seit Jahrzehnten bekommen wir, in gleicher Menge, Zuckerl oder Schokonapse vom Wirtschaftsbund gesponsert. Das Geschenk vom Nikolo sollte eigentlich nur als Symbol betrachtet werden, unabhängig vom Wert. Ich erlebe es jedes Jahr, dass Eltern ihre Kinder mehrmals zum Nikolo um eine Gabe hinstoßen“, so, Obmann der Pfadfinder Hollabrunn. Die Wirtschaftskammer bestätigte diese Vorgehensweise und Obmanndazu: „Wir machen das sehr gerne jedes Jahr wieder.Falls das Eltern tatsächlich zu wenig ist, dann sollen sie sich bitte bei mir melden, dann bin ich bereit, diesen ein extra Sackerl zu schenken.“