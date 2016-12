Pulkautal versinkt im Müll!

06.12.2016, 10:00 Uhr

Restmüllsäcke oder Autoreifen auf Feldern belasten die Umwelt und verärgern die Grundbesitzer.

Auf frischer Tat ertappt

BEZIRK (jm). Das illegale Entsorgen von Müll in freier Natur hat in manchen Gemeinden schon bedrohliche Ausmaße angenommen. Ganze Klein-Lkw-Ladungen von Müll werden auf Felder, in Gräben oder Windschutzgürtel gekippt. Selten gelingt es, die Umweltdelikte aufzuklären und die Täter einer Bestrafung und dem Bezahlen der Entsorgungskosten zuzuführen.Über einen Ausnahmefall berichtetr, Bgm. von Seefeld-Kadolz: „Ich habe einen Autofahrer ertappt und fotografiert, als er einen großen Behälter in freier Natur entsorgt hatte. Er leugnete die Tat, woraufhin ich bemerkte: Lassen Sie ihn nur liegen, ich verständige die Polizei, die wird sich gleich die Fingerabdrücke nehmen. Da war der Behälter schnell wieder im Kofferraum.“Der Alberndorfer Bgm.klagt über das Ablagern von Möbelkartons in Weingärten. „Alle paar Wochen müssen wir Anzeige bei der Polizei machen.“ Von weggeworfenen (Red Bull) Dosen, Plastikflaschen oder McDrive- Verpackung kann das Personal der Straßenmeistereien ein Lied singen. Jungmayer dazu: „Man sollte für Dosen und Flaschen eine Pfandgebühr einführen, wie es in Deutschland der Fall ist.“ Als er kürzlich bei einem Aufenthalt im Nachbarland eine Dose in den Müll warf, war schon ein Jugendlicher zur Stelle, der sich die Dose holte und sich damit 40 Cent verdiente (mit Plastikflaschen 20 Cent). Ein weiterer Betroffener ist der Haugs-dorfer Bgm., auf dessen Privatgrund jemand zehn Autoreifen hinterlassen hatte. Da der Täter nicht ausgeforscht werden konnte, blieb ihm die Arbeit mit dem Entsorgen.Der Ortschef zu diesem Thema: „In Schweden haben sie das Problem der illegalen Müllentsorgung nicht. Denn dort gibt es saftige Strafen für derartige Delikte.“ Dem pflichtet Bgm.voll bei. Dem Retzer Stadtoberhaupt hatte man Müll in einem Möbeltransporter nachts auf seinen Acker in Obernalb gekippt. Dem Umweltsünder passierte dabei ein kleiner Fehler: Er bedachte nicht, dass ihm die entsorgten Schriftstücke zum Verhängnis werden könnten. „Die Polizei hat den Täter aufgrund der Schriftstücke ermittelt. Er muss die Entsorgung zahlen und eine BH-Strafe in Höhe von 150,- Euro, aber das ist ja nichts“, so Koch.