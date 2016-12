Sonnendach erhöhte Beiträge

13.12.2016, 08:00 Uhr

Nach 26 Jahren wurden Mitgliedsbeiträge mit Vorstandsbeschluss erhöht.

HOLLABRUNN (ag). Sehr gewundert über eine starke Erhöhung der Mitgliedsbeiträge hat sich ein Mitglied des Vereins Sonnendach (Name der Redaktion bekannt). Demnach beträgt der neue Beitrag für ein ordentliches Mitglied statt 27 jetzt 50 Euro jährlich (+85 %) und für ein unterstützendes Mitglied statt 9 jetzt 20 Euro (+122 %).Die Redaktion der Bezirksblätter Hollabrunn erkundigte sich beim Obmann des Vereins Sonnendach,, der die Erhöhung, mit Beschluss des erweiterten Vorstandes, erklärte: „Leider wurde eine Erhöhung in den letzten 26 Jahren verabsäumt. Ich verstehe den Unmut, weil sich die Erhöhung in Prozent natürlich wahnsinnig viel anhört. In Beträgen relativiert sich allerdings die Sache. Außerdem wird niemand gezwungen, den Mitgliedsbeitrag einzuzahlen. Natürlich sind der Betrieb und die Versorgung nur durch unsere Mitglieder und Spenden aufrechtzuerhalten. Möglich ist auch statt eines ordentlichen ein außerordentliches Mitglied zu werden, dann vermindert sich auch der Beitrag.“Das erweiterte Angebot der Tagesstätte um eine Physiotherapeutin, eine Logopädin, eine Reiki-Therapie und eine Trommel-Workshop-Gruppe muss von den Klienten selbst bezahlt werden. Auch das kritisierte unser Leser. „Wir möchten unseren Klienten ein vielfältiges und alternatives Angebot bieten. Die Therapien werden direkt mit den Eltern unserer Klienten verrechnet. Das Sonnendach hat damit gar nichts zu tun“, räumte Obmannalle Unklarheiten beiseite.