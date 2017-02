Tschikautomaten mit Schockbildern

01.02.2017, 08:00 Uhr

EU-Richtlinie fordert Schockbilder und Warnhinweise statt Tabakwerbung auf Automaten.

Schockbilder fehlen

BEZIRK (jm). Schockbilder auf Zigarettenpackungen sind bereits zum Raucheralltag geworden. Keine Warnhinweise und Schockbilder gibt es allerdings auf Zigarettenautomaten. Nicht selten ist auf ihnen aufmunternde Tabakwerbung zu sehen. Durch den kürzlich ausgestrahlten Bericht des Radiosenders Ö1 wurde in Frage gestellt, ob das derzeitige Automaten-Design EU-konform ist.Laut EU-Richtlinie müssen auf Zigarettenautomaten Warnhinweise und Schockbilder, die vom Kauf abhalten sollen, angebracht sein. In Deutschland hat der Justizsenat eine entsprechende Entscheidung gefällt, und die dortigen Bundesländer sind mit der Umsetzung betraut. Im österreichischen Gesundheitsministerium ist das deutsche Urteil laut dem Ö1-Bericht bekannt, gemeinsam mit dem Finanzministerium werde das weitere Vorgehen geprüft. Ob am Ende des Prozesses eine Schockbilder-Pflicht oder gar ein komplettes Verbot von Automaten komme, sei noch offen. An ein Aus für die Zigarettenautomaten glauben Experten übrigens nicht., Obmann der Tabaktrafikanten: „Wenn es neue Vorgaben geben sollte, dann sind diese umzusetzen.Der Tabaksektor setzt in Österreich pro Jahr 3,3 Milliarden Euro um. Der Anteil bei den Automaten macht davon - abhängig vom Standort - zehn bis 30 Prozent aus. Ein Verbot wäre für Trafikanten ein enormer wirtschaftlicher Einbruch.“

Automatenfirma zuständig

Zur Sache:

Der Zellerndorfer Nahversorger und Trafikanthat einen Zigarettenautomaten vor dem Geschäft. Gemietet ist der Automat von der Firma Unterkofler, die auch für den Service zuständig ist. „Wenn die Schockbilder verlangt werden, sind diese von der Automatenfirma anzubringen. Ansonsten sehe ich da kein Problem“, so Schwayer. Der Zigarettenautomat bringt ihm einen Umsatz von zehn bis 15 Prozent der Tabakwaren.Ähnlich sieht es auch der Hollabrunner Trafikant. „Mein Betrieb arbeitet EU-konform. Wenn Schockbilder anzubringen sind, hat das die Automatenfirma vorzunehmen.“Automaten, bei denen man seinen Bedarf an Zigarren und Zigaretten außerhalb der Öffnungszeiten der Trafiken decken konnte, sind in Österreich schon seit mehr als 100 Jahren im Einsatz. Der erste öffentliche Zigarettenautomat wurde am 19. April 1899 im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring montiert.