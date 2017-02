Winterdienst hat immer zwei Seiten

07.02.2017, 08:00 Uhr

In unserer Redaktion haben sich einige Autofahrer beschwert, dass in einigen Abschnitten ein sehr grober Streusplit verwendet wurde, der zu dem einen oder anderen Glasschaden geführt hat. Wir haben dazu die Straßenmeisterei Hollabrunn gefragt: „Für die Streuung mittels Riesel gibt es drei verschiedene Splitgrößen. Wir verwenden die mittlere Körnung von 4-8 mm. Natürlich gibt es für jede Streumaßnahme Vor- und Nachteile. Wir leben im Spannungsfeld mit Salz, Split und Staub, und es gibt keine Möglichkeit, etwaige Steinschläge zu verhindern. Wir können nur den Rat geben, bei entsprechenden Bedingungen angepasst zu fahren“, so Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn, Wolfgang Dafert. Die Streuung von Salz oder Split hat natürlich immer zwei Seiten. Tierschützer lehnen Salz ab. Beim Streusplit kommt es immer wieder zu Glasschäden. Andererseits muss aber die Verkehrssicherheit im Mittelpunkt stehen.Foto: Privat