Kindergartenbau ist jetzt fix!

14.12.2016, 08:00 Uhr

Der hohe Bedarf an Kinderbetreuung verlangt nach einem achtgruppigen Gebäude in Hollabrunn.

HOLLABRUNN. Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 13. Dezember 2016 wird die Stadtgemeinde Hollabrunn einen neuen Kindergarten errichten. Das Gebäude wird am ehem. Messegelände, etwa dort, wo einst das „Hollawood” stand, entstehen.„Die einen arbeiten, die anderen plaudern“, so kommentiert Bürgermeisterdas Verhalten der Opposition zum geplanten Kindergartenneubau in Hollabrunn, nachdem die SPÖ schon vor dem Beschluss durch den Gemeinderat an die Öffentlichkeit getreten war.Bürgermeister Bernreiter weiter: „Ich bin mit meinem Team seit heurigem Frühjahr am Arbeiten, um den dringend notwendigen Kindergartenneubau in der Stadt umzusetzen. Dafür waren unzählige Vorgespräche mit dem Land NÖ, die fundierte Suche nach Standorten inklusive Gutachten, die Abklärung der Finanzierbarkeit und Verhandlung mit der Abteilung K5 des Landes NÖ notwendig. Aufgrund dieser Basisarbeit habe ich einen entsprechenden Antrag auf die Tagesordnung des Gemeinderates setzen lassen. Man braucht doch viele Entscheidungsgrundlagen, um einen solch wichtigen Beschluss für die Zukunft optimal treffen zu können.“

Hollabrunn wächst weiter

Kindergarten für 8 Gruppen

Die Frage nach einem neuen Kindergartenbau steht wohl schon länger im Raum. Als im Jahr 2009 der bisher letzte Kindergarten-Neubau in der Robert-Löfflerstraße mit 6 Gruppen eröffnet wurde, konnte man noch nicht absehen, dass rund 8 Jahre später ein weiterer Kindergarten in der Stadt gebraucht wird. Hollabrunn wächst an Einwohnern, derzeit sind bereits 2 Gruppen in einem Provisorium im Studentenheim untergebracht, um allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können. Gleichzeitig ist das Gebäude des Kindergartens Brunn-thalgasse in einem Zustand, der eine wirtschaftliche Sanierung nicht mehr zulässt, das fehlende Platzangebot ließe sich dort ebenfalls nicht lösen. Um Unklarheiten auszuräumen sei schon jetzt festgehalten, dass die drei Gruppen der Kleinkindbetreuung (Tagesbetreuungseinrichtung) im Studentenheim verbleiben. Die „Prof.Musikschule“, die derzeit auch im Gebäude in der Brunnthalgasse untergebracht ist, soll spätestens mit dem Auszug des Kindergartens aus diesem Objekt an einen attraktiveren Standort verlegt werden. Das gesamte öffentliche Gebäude (derzeit MS und KiG) in der Brunnthalgasse kann anschließend von der Gemeinde verwertet werden.Damit bei der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2019 noch Spielraum nach oben bei den Kindergartenplätzen gegeben ist, soll hier ein 8-gruppiges Haus entstehen. Die Verhandlungen mit dem Land NÖ sind im Laufen, auch der entsprechende Bedarf für diese Größe wurde in einer Verhandlung evaluiert, wie auch die Grundstückswahl in einer Standortverhandlung vom Land NÖ bewilligt wurde. Der Flächenbedarf für einen Kindergarten in dieser Größe liegt bei rund 6.500 m². Am geplanten Errichtungsort ist die Gemeinde Grundeigentümer dieser Fläche. Die Errichtungskosten werden derzeit auf rund 3,5 Mio. Euro geschätzt.