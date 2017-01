Maissau: 6. Headlight Challenge

31.01.2017, 09:00 Uhr

Trotz 10 Minusgraden gingen 49 LäuferInnen in Maissau an den Start.

MAISSAU. Trotz kalter -10°C starteten 49 Teilnehmer bei der 6. Maissauer Headlight Challenge. Die Organisatoren freuten sich über die teils weit angereisten neuen Starter. Die Strecke über 1,75 km (knapp 40 Höhenmeter) führte vom Hauptplatz über eine kurze Straßenbereichssektion sofort in eine Kellergasse, über den Maissauer Schlosswaldweg vorbei an der Brunn-stube und dem hinteren Bereich des Schlosses zurück zum Hauptplatz. Diese Runde musste im Hauptlauf 4 x bewältigt werden. Spikes waren trotz teils winterlicher Bodenverhältnisse nicht notwendig.Den Sieg im Kinderlauf mU12 holte sich(LTU Waidhofen/T.) in 08:30. Den Jugendlauf wU16 gewann(LTU Waidhofen/T) in 08:40. Bei den Burschen gewann(ULC Horn) in 06:30 den U16 Bewerb.(RAIKA Zwettl/ SC Zwickl Zwettl) gewann mit Respektabstand.Mit konstantem Tempo erreichte er in neuer Streckenrekordzeit nach 26:45 das Ziel. Den 2.Platz sicherte sich in 27:58(ULC Horn) vor(ULC Spk Langenlois) in 28:11. Siegerin bei den Damen wurde(LC Kapelln/ Laufend Helfen) in 34:59 vor(LTU Waidhofen/T.) 35:42 und(TRI Team Krems Cell Active) 37:03.Den Abschluss bildeten die Siegerehrung und eine spannende Tombola, Würstel und Mehlspeisen in der Maissauer Konditorei Schmid.