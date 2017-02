e-Carsharing-Projekt vorgestellt!

10.02.2017, 07:44 Uhr

Grabern setzt auf erneuerbare Energie und startet innovatives Projekt.

SCHÖNGRABERN (da). Vergangenes Wochenende präsentierte der Verein zur Förderung umweltbewusster Mobilität aus Grabern sein e-Carsharing Projekt. Interessierte Gemeindebewohner konnten an diesem Abend mehrere verschiedene Elektroautos testen und Probefahrten durchführen. Anschließend erklärtevon der Energie- und Umweltagentur NÖ den Besuchern viele interessante Details rund um das Thema erneuerbare Energien. Haftner erwähnte zum Beispiel, dass die Anschaffungskosten eines Elektroautos mit Förderung von Bund und Land in etwa gleich mit den Kosten eines herkömmlichen Neuautos sind. Der Verein e-Carsharing Grabern, woals Obmann ernannt wurde, möchte die Gemeindebürger motivieren, etwas umzudenken, sodass man auf ein Zweitauto in der Familie verzichten kann.Um die Vorteile des neuen Projekts in der Gemeinde zu nutzen, muss man Mitglied im Verein werden und diverse Nutzungsbestimmungen einhalten und unterzeichnen. Alles in Allem war es eine gelungene Veranstaltung für die Bevölkerung. Der Vereinsvorstand rund um Obmannund dessen Stv.hofft, dass das Projekt in der Gemeinde gut angenommen wird, und dass man schnell viele Leute davon überzeugen kann.