Onlineeinkauf versus Händler

14.12.2016, 08:00 Uhr

Stärkung der heimischen Wirtschaft nur mit Einkauf im Shop möglich.

Zur Sache:

BEZIRK (ag/gr). In den letzten Jahren hat sich das Kaufverhalten von Konsumenten einem extremen Wandel unterzogen. Nicht nur Bekleidung, Bücher und Elektronikartikel, sogar Lebensmittel sind online bestellbar. Natürlich gibt es sowohl beim Onlinekauf als auch beim Kauf im Handel Vor- und Nachteile. „Für mich ist es sehr wichtig, die Informationen beim Händler einzuholen und auch dort das Produkt, wenn möglich auch noch in der Region, zu kaufen. Auch im Garantiefall ist mir der Händler lieber. Schließlich soll man auch die heimische Wirtschaft fördern“, so eine Konsumentin aus Hollabrunn. Für den Online-Einkauf spricht auf jeden Fall der Wegfall von Öffnungszeiten.Der Einkauf in der Region istaus Merkersdorf sehr wichtig: „Wenn das Produkt billiger ist und keine Versandkosten anfallen, bestelle ich dennoch gerne über das Internet. Das Umtauschen bzw. Zurücksenden ist jederzeit möglich. Bestellt wird bei seriösen Firmen und dadurch mache ich mir bezüglich ‚Betrug‘ keine Sorgen.“Weitaus sicherer fühlt sichaus Kleinhöflein mit dem Einkauf beim Händler aus der Region: „Ich kann die Ware genauer begutachten und probieren. Eine gute Beratung ist viel wert, und der Umtausch oder eventuelle Reparaturen erledigen sich relativ einfach.“Im Jahr 2015 gab es im Bezirk Hollabrunn 48 Delikte der Cyberkriminalität. Eine Steigerung zu 2014 um 41,2 Prozent. In Mistelbach gab es 145 Delikte.