„Sonnenhaus-Tour“ und Büroeröffnung

03.10.2016, 08:35 Uhr

Erlebnisfahrt: Erleben Sie das Wohngefühl in Häusern von

SchinnerWintergarten.

Wie sich der Traum vom Wintergarten und vom Sonnenhaus in der Realität anfühlt, das können Interessierte am Samstag, den 22. Oktober bei der Sonnenhaus-Tour von SchinnerWintergarten in der Region Retz erleben.Wintergärten, Glasfassaden, Sonnenhäuser, Sommergärten und Terrassenüberdachungen – damit beschäftigen sich die Profis von SchinnerWintergarten seit vielen Jahren. Mit dem „open house concept“ haben die Experten fürs Sonnenwohnen auch einen Weg gefunden, bestehende Häuser der Sonne zu öffnen. Damit schaffen sie auch in Altbeständen völlig neue Wohngefühle, und zwar „verlässlich, ökologisch, leistbar und regional“, wie die Unternehmenschefs Gerhard Schinner und Manuel Fasching aus Unternalb bei Retz betonen. Schinner ist Sonnenhaus-Planer seit Jahrzehnten und hat sich vor kurzem entschlossen, sein gesamtes Know-how in sein neues Unternehmen „SchinnerWintergarten“ einzubringen.

Wer sich mit eigenen Augen von der Qualität der Schinner Sonnenhäuser überzeugen will, sollte sich Samstag, den 22. Oktober 2016 notieren. Da lädt SchinnerWintergarten zur Sonnenhaus-Tour. Gleich vier Häuser aus der Planungsfeder der Wintergarten- und Glasfassadenspezialisten von SchinnerWintergarten haben an diesem Tag ihre Türen für interessierte Besucher geöffnet. Die Häuser befinden sich in der Umgebung von Retz und sind maximal 7 Autominuten voneinander entfernt. Start der Sonnenhaus-Tour ist im Büro von SchinnerWintergarten, wo auch das erste Projekt zur Besichtigung auf Sie wartet. Ausgestattet mit einem Plan setzen Sie die Sonnenhaus-Tour fort. Sprechen Sie mit Bewohnern und Planern und erleben Sie selbst, wie sich ein Schinner-Sonnenhaus anfühlt!Neues Heim für alte Hasen: Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, das neue Büro von SchinnerWintergarten kennen zu lernen. Die perfekte Gelegenheit, mit den Planungstechnikern und Bauprofis von SchinnerWintergarten zu plaudern – allesamt „alte Sonnenhaus-Hasen“, die sich seit vielen Jahren ausschließlich mit der qualitativen Planung, Konstruktion und Umsetzung von Wintergärten, Glasfassaden, Sonnenhäuser, Sommergärten und Terrassenüberdachungen beschäftigen. Neben den Gesprächen mit den Experten werden den Besuchern auch Fotos und Modelle von Wintergärten und Sonnenhäusern präsentiert.