eine schöne Adventszeit

27.11.2016, 06:53 Uhr

****Zeit für Liebe und Gefühl,

heute bleibt‘s nur außen kühl!

Kerzenschein und Plätzchenduft,

Advent liegt in der Luft!****

ich wünsche euchdas ihr zur Ruhe kommt,sich zu besinnen,um nicht alles so verbissen zu sehen,an dem was ist, es hinzunehmen und das beste daraus machen.Wir alle streben jedes Jahr nach Perfektion alles muss/soll perfekt sein, man will es schön haben und allen Ansprüchen gerecht werden - aber was macht das mit uns? Anstatt sich gedanklich dem Jahresende und dem Weihnachtsfest zu widmen, hetzen wir von A nach B und verfallen dem Stress.Ich wünsche euch das ihr dem Stress entkommt und euch auch Zeit nehmt für die stille Zeit im Jahr.alles liebe Julia