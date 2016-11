Räucherklangreise bei Klemens BlitzRabe

Und eine ganz NEUE und wesentlich kürzer dauernde Begegnung mit den heimischen Götterpflanzen in einem kraftvollen Ritual gemeinsam mit Robert Volopich lege ich Euch ans Herz:



16. Dezember 2016: Der Brunnen der Erinnerung - Schamanische Räucher-Klang-Reise

mit Klemens Robe BlitzRabe und Robert Volopich

Wir werden Euch mit den altbewährten, schamanischen Techniken Räuchern, Trommeln und Gesang das Eintauchen in die Anderswelt ermöglichen und euch dabei helfen, die andersweltliche Wahrnehmung zu vertiefen. Wir werden durch die intensive Räucherung mit dem heimischen Schamanenräucherwerk Bilsenkraut, Fliegenpilz, Beifuß, usw. gereinigt und unser Bewusstsein auf die Reise vorbereitet. Während der Räucherung werden wir von Trommeln und Heilgesang begleitet und kommen so in eine sehr heilsame Hier-und-Jetzt-Präsenz. Aus diesem Gleichklang von Körper, Geist und Seele treten wir die schamanische Reise zur Klärung unseres Anliegens in der Anderswelt an.

Es ist dann auch noch genug Zeit für die Klärung von Fragen und einen gemütlichen Austausch.

18:00 bis ca. 22:00Uhr mit gemütlichen Ausklang beim Kaminfeuer / Beitrag: € 50,-