1. Union Billard-Club Horn - Vereinsvorstellung

08.01.2017, 11:03 Uhr

Immer unter den Ersten dabei: Die Mitglieder des Billard-Clubs Horn beweisen wahres Fingerspitzengefühl.

Im Jahr 1988 wurde der erste Billardverein im Waldviertel ins Leben gerufen: Der 1. Union Billard-Club Horn. Die Idee dazu hatten die Lokalinhaber des Billardsalons Carambol. Auch heute ist das Café in Horns Innenstadt der Treffpunkt schlechthin für die 20 Mitglieder: Wöchentlich am Mittwoch trainieren sie dort gemeinsam. Winfrid Meingast schätzt neben der Geselligkeit auch den körperlichen sowie geistigen Anspruch: „Das Spiel mit den färbigen Bällen erzieht zu Selbstdisziplin und Geduld, fördert Feinmotorik, Kreativität und Konzentrationsfähigkeit. Es ist ein Sport für jedes Alter, hält fit.“ Doch der Billard-Club war nicht nur bei der Gründung bei den Ersten dabei. Die Mannschaft UBC Sparkasse Horn 1 spielt in Niederösterreichs höchster Spielklasse. 4 Mal war der Verein bereits Landesmeister. In der aktuellen Saison machten Thomas Feigelmüller (2. Platz beim NÖ Top 32 Turnier in St. Pölten) und Heinz Piessnegger (Silber bei den Seniorenlandesmeisterschaften in Baden & 5. Platz beim Österreichischen Senioren Grand Prix in St. Johann/Pongau) Spitzenplätze. Im Carambol kann man sich die vielen Erfolge direkt vor Augen führen: Da steht Pokal neben Pokal aneinander.