Good vs. Bad mit Katja Krasavice @ Brooklyn Horn

05.02.2017, 04:02 Uhr

Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin

Am 4. Februar, gelang dem Chef vom Brooklyn Horn,, ein ganz besonderer Coup. YouTube-Sternchenkam als Stargast für eine Nacht in die Horner Disco und heizte dem Publikum ordentlich ein. Nachdem sie den Gig schon einmal krankheitsbedingt absagte und nicht kommen konnte, war die Freude dieses Wochenende umso größer. Nach Mitternacht hatte das lange Warten endlich ein Ende und jeder konnte sich selbst ein Bild von der Blondine machen. Die Schülerinhatte sogar die Chance auf ein persönliches Meet and Greet.

Katja Krasavice mag polarisieren, doch eines steht auf jeden Fall fest: Die Deutsche mit tschechischen Wurzeln weiß genau, wie sie sich präsentieren muss. Indem sie gerne zeigt, was sie hat, ist ihr Aufmerksamkeit sicher. Alleine auf You-Tube folgen ihr mittlerweile 800.000 Personen. Seit ihrem Karrierebeginn 2014 hat sie es wirklich schnell an die Spitze geschafft.