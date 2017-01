Tanzen ab der Lebensmitte - Vereinsvorstellung

26.01.2017, 07:41 Uhr

Die Anfänge des Seniorentanzes Österreich reichen bis 1982 zurück. Flora Gröbl und Elfriede Schönacker aus Horn machten 1995 ihr Tanzleiterzertifikat und gründeten mit Hilfe des Kneippbundes die ersten 2 Tanzgruppen in Horn. Damals waren das die einzigen Gruppen im Waldviertel, doch innerhalb von 10 Jahren ist die Zahl auf 21 Gruppen angewachsen. Gr. Burgstall, Irnfritz, Gars am Kamp und Weitersfeld sind nur ein Auszug der Orte, an denen „Tanzen ab der Lebensmitte“ angeboten wird. In Horn leitet derzeit Inge Pröstler einen Kurs für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Die meisten Mitglieder kommen nach ihrer Pensionierung in den Verein und bleiben oft bis 85 oder länger. Lebenslanges Lernen ist sozusagen das Motto. Denn die motorischen Aufgaben des Tanzes verbinden Denk- und Erinnerungsprozesse und erhöhen so die Leistungsfähigkeit. Von Wettbewerben nimmt der Seniorentanz bewusst Abstand: „Die Ziele sind nicht Perfektion, sondern Konzentration und Koordination zu stärken.“, so Frau Pröstler. Bei den Treffen selbst können die Mitglieder ihren Alltag für 2 Stunden vergessen und volle Freude an Musik und Bewegung zeigen. Dann wird in vielen Formationen, zu verschiedenen Rhythmen aus der ganzen Welt getanzt.