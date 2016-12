Zillertaler Weihnacht in der Herz Jesu Kirche von Stockern

08.12.2016, 11:41 Uhr

Die Event-Agentur Leitner Konzert aus Neukirchen in der Nähe vom Attersee veranstaltet jährlich solche Weihnachtskonzerte. Dabei bringen sie Musiker aus dem Zillertal in die östlichen Region Österreichs und diese interpretieren uns hier ihre volkstümlichen Weihnachtslieder in ausgewählte Kirchen. Die Konzerte in Stockern und in Kirchberg am Walde waren schon Wochen vor der Aufführung ausverkauft.Die Interpreten spielen dabei besinnliche Weihnachtslieder wie "Du schenkst mir so viel Zeit", " Wenn die Erde in Einsamkeit fällt", "Daunkschea, liaba Gott" und den gemeinsamen Titel "Ich wünsche mir für immer Frieden", die alle auf der neuen gemeinsamen Weihnachts-CD „Die ersten Weihnachten vergisst man nie“ zu hören sind.Die Konzertbesucher waren fasziniert von dem weihnachtlichen Stimmung bei dieser Veranstaltung und freuen sich schon auf die nächsten Konzerte dieser Art. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses Weihnachtskonzertes beigetragen haben.