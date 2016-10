300 Bewerbungen und nicht eine Lehrstelle!

03.10.2016, 16:30 Uhr

Er bastelt ständig an Autos, will sich selbst eines ersparen. Gut, er hat nicht lauter Einser aber ist motiviert

BEZIRK. "Mama, ich will nur Arbeit haben, es ist zum Weinen. Nur Absagen oder nicht einmal eine Antwort, die Rückmeldungen sind an einer Hand abzuzählen", sagt David aus Horn. Mit 17 hat man noch Träume, würde man meinen.Wer gibt ihm eine Chance? Manche Jugendlichen möchten nicht wirklich arbeiten. Der Junge will, sucht und ist verzweifelt.Auch seine Mutter kommt schön langsam an ihre Grenzen, natürlich versteht sie ihren Jüngsten, dass er sich Geld sparen möchte, um sich den Führerschein zu finanzieren.Mechaniker wäre sein Traumberuf, aber auch Baumaschinenschlosser oder Maurer wäre interessant, auch Elektriker und Installateur."Es gibt fast keine Firmen, wo wir nicht nachgefragt haben", nickt die Mutter. Eine Lehrausbildung über das BFI (überbetriebliche Berufsausbildung) könnte man vielleicht wo beginnen, weil die Betriebe so jemanden eher nehmen - aber da verdient man 300 € monatlich - da kann man sich nichts für Führerschein und ein Auto ersparen. Wer kann helfen?