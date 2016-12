5. Irnfritzer Silvesterlauf

07.12.2016, 12:59 Uhr

Samstag, 31.12.2016Anmeldung: 9.30 Uhr in der Mehrzweckhalle IrnfritzStart ist um 11.00 UhrBewerbe: Kinderlauf (1 km), Hauptlauf (5 km) & Nordic Walking (3 km), Gruppenbewerb - die größte Gruppe gewinntVoranmeldung: Theresa Gutmann 0660/7727181, SMS jederzeit, telefonisch ab 16 UhrStartgeld: € 5,- pro Läufer,für Speis und Trank ist bestens gesorgtDie gesamten Einnahmen kommen Familien in Not im Bezirk Horn zugute.Mitwirkende Organisationen und Sponsoren:Autohaus Lehr, Nah & Frisch Zotter Irnfritz, Zimmerei - Dachdeckerei - Spenglerei Höss Messern, Fleischerei und Schlachthof Ebner in Irnfritz