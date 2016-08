Abschluss des erfolgreichen Bewerbsjahres 2016 der Freiwilligen Feuerwehr Straning

26.08.2016, 18:38 Uhr

Eine besondere Freude für die Bewerbsteilnehmerinnen und –teilnehmer war auch der Bezirkssieg in der Wertungsklasse mit Alterspunkten in den Klassen Bronze und Silber in Neukirchen an der Wild. Auf diese Siege möchten besonders hinweisen, da diese bisher keine Erwähnung in den Printmedien fanden.Foto von der Überreichung der Leistungsabzeichen. Gruppenkommandanten waren Michael Delugan und Hannes Schön.