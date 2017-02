Abschlussklassen der HAK besuchen München

07.02.2017, 07:20 Uhr

Das Programm dieser drei Projekttage war ebenso informativ wie abwechslungsreich:Beim Besuch der Allianz Arena kamen nicht nur Fußballfans auf ihre Rechnung. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren viel über lukrative Vermarktungsmöglichkeiten der Räumlichkeiten der Arena und gezielte PR-Arbeit für die beiden Stammvereine des Stadions.Bei einer Führung durch die Münchner Altstadt wurden viele interessante Details über die Geschichte der drittgrößten Stadt Deutschlands erzählt.In der Bavaria Filmstadt wurden alle hinter die Kulissen so mancher cineastischer Meisterwerke, wie zum Beispiel „Das Boot“, entführt und durften auch selber in die Rolle von WettermoderatorInnen oder DarstellerInnen in Serien oder Kinofilmen schlüpfen.Diese Projekttage waren für alle Beteiligten eine großartige Gelegenheit, München etwas näher kennenzulernen und gleichzeitig vor der anstehenden Reife- und Diplomprüfung noch einmal gemeinsam ein paar entspannte Stunden zu verbringen. Einhelliger Tenor: Es war wunderschön!