Advent Advent ein Lichtlein blinkt

Die Bezirksblätter suchen die interessantesten Weihnachtsbeleuchtungen im Bezirk und verlosen EVN-Pakete.

BEZIRK. BEZIRK. Glühende Weihnachtsmänner klettern auf Balkone, Vorgärten blinken wie 80er-Jahre Discos und so manche Garage sieht aus wie das Landedeck der Enterprise. Jedes Jahr vor Weihnachten verwandeln sich Eigenheime, Einkaufsstraßen und öffentliche Gebäude in Niederösterreich zu leuchtenden Gesamtkunstwerken. Die Bezirksblätter suchten die schönsten, schrägsten und weihnachtlichsten Beleuchtungen im BezirkHorn.

American Style



Buttendorf im Licht

Raabserstraße 24

In Klein Meiseldorf strahlt zur Weihnachtszeit das Haus Nr. 2 immer viel heller als alle anderen. Seit 15 Jahren dekoriert Eddie schon sein Heim mit vielen Lichterketten, blinkenden und sich bewegenden Figuren. Sogar die passende Weihnachtsmusik spielt dazu. Auch seine Mutter Erika hilft jährlich bei dem Spektakel mit und schenkt u.a. Punsch aus: „Das Ganze ist kein Verdienst, man macht’s aus Spaß. Es ist eben eine Liebhabersache.“ In Amerika gibt es viel Konkurrenz, hier in Österreich ist so eine bunte Beleuchtung eine Besonderheit.Die meisten Adventkalender sind mit Schoko gefüllt, in Buttendorf sind es 24 Fenster mit Naturdeko und Kerzen, die der Reihe nach beleuchtet werden. Erst zum zweiten Mal gibt es das Adventfenster-Schauen in der kleinen Ortschaft, an vier Terminen wird Glühwein ausgeschenkt. Regina Jordan hat von Grund auf mitgeplant und freut sich: „So kommt die Ortsbevölkerung auch im Winter zusammen.“ 23 Häuser machen mit, bei Türchen 24 öffnet sich die Kapelle und jeder kann sich das Friedenslicht holen. Ganz unter dem Stern der weihnachtlichen Besinnlichkeit.Das Haus von Michaela Loishandl in der Raabserstraße leuchtet und blinkt in Blau und Gold. Ein bisschen etwas Leuchtendes hatten wir schon immer, aber mein Sohn hat das jetzt ausgebaut", lächelt sie. "Wenn er Hilfe braucht, unterstütze ich ihn." Kaputte Lichter austauschen fällt z.B. in ihren Bereich.Merry Christmas everywhere!