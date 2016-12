Begegnung des nö. Völkerverständigungs-Präsidenten Josef HÖCHTL mit deutschem Finanzminister (und EU-Finanzlenker)Wolfgang SCHÄUBLE

11.12.2016, 22:31 Uhr

Er konnte den langjährigen deutschen Finanzminister Dr. Wolfgang SCHÄUBLE treffen, der ja nicht nur die deutschen Finanzen konsequent in Ordnung hält, sondern auch berühmt dafür ist, dass er den „ewigen Schuldenmachern des europäischen Südens“ mit starken Argumenten in der EU und in der EURO-Gruppe Einhalt bietet.Die beiden Politiker erinnerten sich, dass es der derzeitige Bundestagspräsident Deutschlands Prof. Dr. Norbert LAMMERT war, der mit Höchtl seit den Jugendtagen befreundet ist, derSchäuble und Höchtl zusammenbrachte, was zu einem langen Gedankenaustausch der beiden über zahlreiche europäische Themen führte.