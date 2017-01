Bericht Mitgliederversammlung FF Thunau am Kamp

19.01.2017, 21:22 Uhr

24 Einsätze waren gesamt zu bewältigen, davon 1 Fahrzeugbrand in Gars, der Brand in der Mantlermühle (Rosenburg) sowie der tödliche Mototrradunfall am 01.10.2016 Richtung Tautendorf. Weiters wurden noch 8 Brandsicherheitswachen im Zusammenhang mit der Burg Gars sowie mehrere kleinere Einsätze abgearbeitet.Kommandant Hannes Kaser dankte allen Mitgliedern für ihr Engagement und blickte ein wenig ins Jahr 2017 voraus. Das ebenfalls wie 2016 fordernd werden wird.

Es folgten die Beförderungen von:Günther Wieland zum OberfeuerwehrmannMatthias Höbarth zum Löschmeister (wegen Zeugmeister)Bgm. Ing. Martin Falk zum Löschmeister (Dienstzeit)Gerhard Schierer zum OberbrandmeisterBürgermeister Ing. Martin Falk bedankte sich im Namen der Gemeindevertretung für das Engagement im Jahr 2016, und stellte Fest, dass die Freiwillige Feuerwehr Thunau am Kamp nach den Berichten eine sehr aktive und gut geführte Feuerwehr ist und wünscht allen Mitgliedern ein Unfallfreies Jahr 2017.