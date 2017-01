Bgm. Jürgen Maier: "Haus Helina ist Mitte des Jahres Geschichte"

14.01.2017, 11:28 Uhr

Maier wies erneut darauf hin, dass durch sein Quartier-Angebot (für etwas über 100 Asylsuchende) im Haus Helina die drohende Unterbringung von 400 Asylanten in der Horner Kaserne abgewendet werden konnte. "Sonst wäre die Kaserne heute Geschichte", so Maier mit einem Blick zu Kasernenkommandant Oberst Walter Schuster.Insgesamt leben in Horn 190 Flüchtlinge, davon sind 145 Asylwerber (z.T. in Privatquartieren untergebracht), der Rest sind Asylberechtigte - hauptsächlich Familien. Eine gute Integration sei im Fokus.Die Bewohner des Hauses Helina werden vermutlich in anderen Unterkünften in NÖ untergebracht.