Dankeschön an ehrenamtliche MitarbeiterInnen

29.12.2016, 17:24 Uhr

Die ehrenamtliche Arbeit ist eine wichtige Säule bei der Beschäftigung unserer BewohnerInnen. Viele Aktivitäten aus unserem Montatsprogramm sowie unsere Ausflüge wären ohne die Unterstützung unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen nicht möglich!Von Seiten der Stadtgemeinde Horn sprach Frau Vizebürgermeister Gerda Erdner Grußworte an unsere Ehrenamtlichen.Interessierte an ehrenamtlicher Mitarbeit in unserem Haus sind jederzeit herzlich willkommen!