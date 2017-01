Deadline-Day: SV Horn verpflichtet HSV-Spieler Limaj

31.01.2017, 18:39 Uhr

„Vesel passt nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich gut in unser Team. Mit seinen Stärken, wie dem Zug zum Tor, der starken Schusstechnik und dem Willen sich stetig verbessern zu wollen, wird er der Mannschaft sicher weiterhelfen können“, sagt Sport-Manager Marc-Kevin Prisching über den Neu-Horner.

Vor seinem Wechsel zum HSV II lief der offensiv variabel einsetzbare Mittelfeldspieler für die Junioren von Energie Cottbus auf. Vesel Limaj, der unter Bruno Labbadia sogar kurz vor dem Sprung in die Bundesliga-Mannschaft der Hamburger stand, trug in den Partien gegen NK Domžaleund NK Celje bereits als Testspieler das SV Horn Trikot.„Ich bin sehr zufrieden, dass es mit dem Wechsel zum SV Horn geklappt hat. Nun möchte ich mich hier persönlich weiterentwickeln und dem Team dabei helfen den Klassenerhalt in der Sky Go Erste Liga zu schaffen“, äußert sich der Neuzugang in einer ersten Stellungnahme zum gelungenen Transfer ins Waldviertel.