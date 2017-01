Ein erfolgreiches Wochenende geht zu Ende. Allen voran wieder einmal die Jugend

29.01.2017, 20:31 Uhr

Peter Schmutzenhofer, der wieder mit seinen ehemaligen Mannschaftskollegen in einer Mannschaft spielen durfte, zeigte sich in Hochform. Peter konnte sowohl das Auftaktmatch gegen Riha als auch das letzte Match zum endgültigen Erfolg gegen Horst Strasser für sich entscheiden. Die restlichen Punkte steuerten Günter Kaufmann (2:0) und Reinhard Pleßl (1:0) bei. Da Hadersdorf nicht in stärkster Besetzung antreten konnte, war es ein ungefärdeter Sieg für die Hausherren.Reinhard Pleßl: "In der nächten Runde kommt es zwischen Horn 1 und Horn 2 zu einer spannenden Begegnung."

Sonntag, 29.1.2017: Nachwuchsliga in Stockerau - Horn mit 9 Jugendspielern sehr erfolgreich vertreten

Die Ergebnisse bei dieser Nachwuchsliga können sich sehen lassen:

Die beiden Jugendverantwortlichen Franz Reiss und Reinhard Pleßl konnten 9 Jugendspieler zur Nachwuchsliga nach Stockerau entsenden.Günter Spitaler der neben dem Coaching auch als Fotograf tätig war, konnte sich ebenso wie die Kids über viele Pokale freuen. Auch Franz Reiss und Walter Seper gratulierten vor Ort dem Nachwuchs aus Horn.Die Stockerauer Nachwuchsliga war für Rene, Tobias und Marcel M. das Turnierdebüt. Marcel Grill und Sandro Zöchmeister konnten sich hier zum ersten Mal einen ersten Platz erkämpfen.Rene Stöger Platz 1 in der Gruppe 10Tobias Steiner Platz 2 in der Gruppe 10Marcel Mrlik Platz 7 in der Gruppe 10Marcel Grill Platz 1 in der Gruppe 7Sandro Zöchmeister Platz 1 in der Gruppe 6Filip Stankov-Djukic Platz 3 in der Gruppe 5Niklas Spitaler Platz 3 in der Gruppe 4Devrim Tokat Platz 4 in der Gruppe 3Hamdija Duric Platz 6 in der Gruppe 2