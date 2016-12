Entdeckungsreise in die Welt der Wissenschaft

11.12.2016, 13:38 Uhr

Projektleiter Lukas führte die Kinder in die Welt der Farben ein- mit selbst hergestellten Spektralbrillen wurde versucht, das Licht in seine bunten Bestandteile zu spalten. Mit Taschenlampen und Lasern tauchte die Klasse in neue Spiegelwelten ein: zauberhafte Muster und Formen entstanden durch Drehen der „Spiegelbücher“, das Licht wurde mit Kristallen und geschliffenem Glas gebrochen und es entstanden fantastische Sternenbilder. Spannend wurde es spätnachts, als schließlich Versuche mit dem Feuer durchgeführt wurden. Mit Hilfe von Lycopodium oder Magnesium konnte jedes Kind sein eigenes kleines sprühendes Feuerwerk entzünden. Diese lange Nacht der Wissenschaft begeisterte nicht nur die Kinder („Die Science Night war so cool- ich habe so viel gelernt!“), sondern auch ihre Lehrerin Volksschuldirektorin Andrea Dittrich.