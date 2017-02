Falco: Spuren in Gars & und nackte Zwerge

13.02.2017, 19:14 Uhr

"Hansi, wir werden dich nie vergessen. Zum Gedenken an Hansi Hölzel veranstalten wir eine Party"

Anruf in der Nacht

GARS. "Wiener Schnitzel und Marmeladepalatschinken - seine Lieblingsspeisen gibt's natürlich auch", schreibt Marius Singer auf FB und lädt die Garser "im Gedenken an unseren Falken" zum Fest in sein Lokal Sappalot (18. Februar, 20 Uhr) ein.Um drei Uhr morgens hat Falco angerufen: "Komm umme, i spiel da was vor", lacht Anna Gräff, wenn sie vom Hansi Hölzel erzählt. "Da hab ich mir gedacht, is eh scho wurscht, jetzt bin ich schon wach...zumal er sagte: 'Ich hab da eh schon an Kaffee gemacht.'" Sie ging zu dieser nächtlichen Stunde zum Falken in die Villa nebenan - der hat ihr seine neuesten Kompositionen vorgespielt. Sie glaubt, auch 'Out of the Dark' war darunter ...

Mama wollte keine Putzfrau

Bussi von Falco

Kennengelernt haben sie sich beim Willi Dungl - und es war nicht Zuneigung auf den ersten Blick. Er war Gast - sie neu im Service. Er wollte um 6 Uhr morgens vom Zimmerservice ein Bier. Sie war erbost, das Zimmerservice wird erst ab 7 Uhr tätig. Er war grantig. Sie dachte: "Na super, wenn sich der jetzt beschwert, bin ich den Job gleich wieder los." Das Bier bekam er erst um Punkt 7 Uhr. Dann war Funkstille zwischen den beiden, bis er, der Superstar, einmal sagte: "Ich glaub, wir müssen reden." Nach dem Treffen in der Hotel-Bar - "waren wir die besten Freunde."In der Villa in Gars war er im Sommer - und auch seine Mutter war oft da. Die resolute Frau schupfte den Haushalt "mit links", kochte und putzte selbst. Falco wollte ihr das Leben erleichtern und jemanden zum Saubermachen einstellen - "die hat sie alle weggeschickt", weiß Anni.Über den Hansi lässt sie nichts kommen. "Er hat schon auszucken können, aber wenn man mit ihm vernünftig geredet hat oder gesagt hat, 'hearst, obe vom Gas', war es gleich vorbei. Zu uns war er immer nett und loyal, er hätte das letzte Hemd hergegeben. Ich hab ihn nie ungut erlebt."Von all seinen Reisen und Kurztrips hat er ihr und ihrem Mann Postkarten geschickt ("Bussi, freu mich auf euch")...einige Karten hat sie noch.Obwohl in Gars alle sagen, er hätte beim Dungl Hausverbot gehabt, sagt sie: "Nein, das stimmt nicht." Nachsatz: "Er hat immer alles bezahlt, wenn was kaputt ging."Auch Wirt Marius Singer hat Falco nur in bester Erinnerung - vom Minigolfplatz. Dass er einmal am Kirtag im weißen Bademantel mit einer Whiskyflasche in der Hand aus der Rösslstube kam - "sind Gerüchte", heißt es lachend. Wie auch immer, der Falke hat in Gars Spuren hinterlassen - die immer mehr verblassen. Die Villa befindet sich im Dornröschenschlaf. Der Hansi aus Wien hat in Gars echte Fans - das hätte ihm gefallen.