"Falco-Tochter" bekämpft Krebs mit Alternativbehandlungen

12.02.2017, 19:42 Uhr

Die Chemotherapie habe sie abgebrochen, weil sie ihr viele Probleme machte. Stattdessen würde sie Alternativbehandlungen mit bewusster Ernährung und Kräutern vorziehen. "Wenn alles so bleibt, habe ich im Mai alles überstanden" wird sie zitiert. Ihr Papa habe auch an Naturgeister geglaubt und ihr immer Geschichten darüber erzählt.

Falcos Baby

Katharina in Gars

1986 kam Katharina Bianca zur Welt, Falco war überglücklich. Ein Jahr später kaufte er für seine kleine Familie in Gars die Jugendstilvilla mit über 4.000 m2 Grund.Ein knappes Jahr darauf heiratete er in Las Vegas Katharinas Mutter, Isabella Vitkovic, die Scheidung folgte aber bald. Als Ehemann war er nicht treu, aber er war ein sehr lieber Vater.Nach einem Vaterschaftstest 1993 erfuhr Falco, dass Katharina nicht seine Tochter war - das hat ihn unglaublich geschmerzt und neuerlich aus der Bahn geworfen.Aber auch für sein Mädchen war diese Nachricht ein Schock. Falco versicherte ihr, immer ihr Vater zu bleiben.An Gars erinnert sie sich gerne.2011 wurde im Kurpark Gars ein Denkmal für Falco enthüllt. Im Mittelpunkt der Presse standen Falcos Mutter, Ronny Seunig und Falcos musikalische Weggefährten. Unbemerkt von der Presse stand Katharina Bianca am Rande der Veranstaltung. Ebenfalls unbemerkt blieb auch Falcos Vater, der neben ihr stand.Danach gingen die beiden ins Gasthaus Höchtl, wo sie fast zwei Stunden miteinander verbrachten.