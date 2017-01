Feuerwehrstorch in Doberndorf gelandet

15.01.2017, 18:54 Uhr

Natürlich galt es wieder, den Storch der Feuerwehr Horn den glücklichen Eltern aufzustellen. Da es gar nicht so lange her war, dass unser Jugendführer Arnold Hauer Vater wurde, musste kurzer Hand der Storch von der Raiffeisenstraße nach Doberndorf übersiedeln. Eine große Abordnung der Feuerwehrkollegen aus Horn an der Spitze mit HBI Sascha Drlo gratulierte den glücklichen Eltern und freute sich über den Feuerwehrnachwuchs.

Foto zwei : (v.l.n.r.) Gerhard Kopper, Markus Lepolt, Gerhard Groismaier, Christoph und Susanne Hofbauer, Paul Klinger, Mario Schmutz, Richard gruber, Peter Schmutz, Fritz Piffl, Julian Schimanek, Franz Goll, Andreas Sochurek, Leopold Hofbauer, Markus Kröll, Andreas Kletzl und Manfred Kirschenhofer