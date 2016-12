Freude beim Malen

11.12.2016, 13:01 Uhr

www.pansilva.at.Nur Mut, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich - nur maltaugliche Kleidung und Freude mitbringen.Der Begriff PAN ART hat seinen Ursprung in einem Aphorismus des griechischen Philosophen Heraklit: Panta rhei - alles fließt… Pan bedeutet auch soviel wie "allumfassend - ganz" …. Aus diesem "Fluss" schöpft die Panart Malerei ihre Kraft. Sie bringt innere und äußere Welt in Einklang. PanArt Farben werden in mehreren Schichten aufgetragen - Spuren am Malgrund - meistens abstrakt, aber auch mit figuralen Elementen. PanArt ist ein meditatives, befreiendes Spiel mit Farben und Emotionen, Luft und Wasser, das allein im Fühlen seinen Ausdruck findet und die Seele beflügelt. PanArt Malen schenkt das Gefühl der Freiheit, denn alles ist erlaubt.Es zählt nicht was man sieht, sondern das, was man empfindet - denn das Unterbewusstsein registriert auch das Unsichtbare.PanArt Farbe ist nicht fertig zu kaufen - sie wird vom Maler selbst hergestellt - nach eigener Rezeptur.Masu hat in Europa einige PAN Art Lehrer ausgebildet, die seine Technik an Interessierte weitergeben.Die Panart Malerei ist in Horn durch Silvia Edinger vertreten, die im Sommer 2009 ihre Diplomausbildung zur PANART-Lehrerin absolvierte