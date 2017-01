28.01.2017, 21:17 Uhr

Vortragsreihe „Treffpunkt Gesundheit“

Gesund ins Frühjahr!

Nächster Vortrag: OÄ Dr. Renate Kirchmeyer, Harninkontinenz - Was tun, wenn es zu gut läuft? 23.2.2017, Landesklinikum HornÄrzte aus den NÖ Landes- und Universitätskliniken halten auch 2017 medizinische Vorträge für an Gesundheit InteressierteWas hilft bei Kopfschmerzen? Welche modernen Operationstechniken gibt es heute? Wie gesund ernähren mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Kann ein gesunder Lebensstil Krebs verhindern? Was kann ich gegen Krampfadern tun? Übergewicht und Diabetes, Leben mit Depression, Rückenbeschwerden ... Zu diesen und vielen anderen Themen gibt es wieder Neues und Wissenswertes.Quer durch alle Sparten spannen sich auch 2017 die Vorträge, die in den NÖ Universitäts- und Landeskliniken abgehalten werden. Und die mehr als 100 Referenten verstehen etwas von Ihrem Handwerk - sind sie doch erfahrene Ärzte aus den NÖ Landeskliniken. Informationen aus erster Hand sind also garantiert - leicht verständlich und praxisnah, von den Ansprechpartnern aus der Region. Dazu gibt es in der anschließenden „Sprechstunde“ auch viele Tipps, wie man selbst einen Beitrag zum Erhalt von Gesundheit und Fitness leisten kann.Der neue Programmfolder 2017 der erfolgreichen Vortragsreihe liegt bereits in allen NÖ Landes- und Universitätskliniken auf oder kann kostenlos bestellt werden.Der Eintritt ist frei.Beginn aller Vorträge ist um 18.30 Uhr.Informationen auch unter www.noetutgut.at oder Bestellungen unter der Service-Nummer 02742/22-655.