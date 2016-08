29.08.2016, 23:58 Uhr

Genauso wie es im Hochzeitsbilderbuch steht!



Traumhaftes Wetter, romantische Kulisse, gute Laune mit ganztägiger Musikbegleitung und einenfür die ewigen Erinnerungen.Melanie (vormals Rath) und Markus Schwarzinger gaben sich am 27.08.2016 in der wunderschönen Stiftspfarrkirche Altenburg das ja Wort.Als erste Gratulanten natürlich Ihre beiden süßen Kids Emily und Leonie.Auf Wunsch des Pärchen wurden einige Fotos im nostalgischen Look angefertigt.