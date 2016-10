Im Rahmen der "Kerzenlichtkonzerte" gastierte das "Ensamble Tokyo" am 1.Okt.16 im Schloß Riegerburg

02.10.2016, 09:13 Uhr

Robert Pobitschka, Leiter der Kerzenlicht-Konzerte durfte zu Beginn zudem noch drei Personen auszeichnen welche sich außerordentlich um den Verein "Kerzenlicht Konzerte" bemühten.Für Hungrige war in der Pause im Parterre des Schlosses ein Buffet mit Getränken und Speisen vorbereitet. Nebst bot sich auch die Gelegenheit auch die Sonderausstellung "BLICKPUNKT ABSTRACT" im Schloss Riegersburg zu besuchen.Nächstes Konzert: am 29.Oktober 16 im Stadtsaal Waidhofen a.d. Thaya "Soiree bei Kerzenlicht" mit ROBERT POBITSCHKA am Klavier. SCHUBERT, Klaviersonate a-Moll op. 42 - LISZT, Klaviersonate h-Moll