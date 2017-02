In Niederösterreich hält der Trend zum schnellen Essen an

06.02.2017, 12:14 Uhr

Der steigende Konsum außer Haus und die schnelle Mahlzeit zwischendurch halten die Fast-Food-Szene in Niederösterreich auf Trab. 320 einschlägige Betriebsstätten, darunter Würstel- und Kebap-Stände, Imbiss-Buden und Lokale von Schnellrestaurant-Ketten, waren 2016 in Niederösterreich geschäftlich aktiv. Gemeinsam haben sie einen Umsatz von rund 180 Millionen Euro erwirtschaftet. Diese Zahlen entnimmt der NÖ Wirtschaftspressedienst dem „Branchenradar Fast Food in Österreich 2016“ des Marktforschungsinstituts Kreutzer Fischer & Partner.

Mehr Schnellimbiss-Standorte als in Niederösterreich gibt es im Vergleich der Bundesländer nur in Wien mit 573, auf Platz drei liegt Oberösterreich mit 295 Betriebsstätten. Während die traditionelle Küche, wie Würstel- und Kebap-Stände, Marktanteile verliert, greifen die Konsumenten vermehrt zum Speisen- und Getränkeangebot in der Systemgastronomie. Das sind die Filialen von Ketten wie McDonald´s, Burger King, Nordsee oder Starbucks. Sie erwirtschaften drei Viertel vom gesamten Fast-Food-Umsatzkuchen.Experten gehen auch davon aus, dass Convenience- und Fertigprodukte sowie der Imbiss im Lokal in Zukunft stark an Bedeutung gewinnen werden. Denn ein weiterer Indikator für den Umbruch der Ernährungsgewohnheiten in Österreich ist die Zunahme der Klein- und Kleinsthaushalte. Sie ändert die Nachfragestruktur nachhaltig. So werden nach einer aktuellen Prognose der Statistik Austria von den rund 737.000 Haushalten in Niederösterreich im Jahr 2020 mehr als ein Drittel – 256.000 – Singlehaushalte sein. (mm)