Jahresausklang im Jazzkeller Drosendorf

31.12.2016, 09:06 Uhr

Unter diesem Motto hat der Jazz Club Drosendorf in den hierortigen Jazzkeller geladen.Das Herbert SWOBODA Quintett für welche Drosendorf immer wieder ein jährlicher Fixpunkt ihrer Auftritte ist, konnten die Gäste mit dem legendären Fatty Georg Swing bis spät in die Nacht begeistern.Es darf erlaubt sein, dem Veranstalter, wie Johannes Fröhlich Danke zu sagen, diese Art Musik in bester Qualität immer wieder in Waldviertel zu bringen.Eine Location die nicht mehr wegzudenken ist. Aus einem "ehemaligen Geheimtipp wurde ein Highlight des Waldviertels.