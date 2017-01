Kawanaka soll „Kooperationsspieler“ beim SC Mannsdorf werden

16.01.2017, 16:41 Uhr

Im Gegensatz zu Torhüter Petermann, der fix zu den Marchfeldern wechselte, soll der junge Japaner Kooperationsspieler zwischen dem SV Horn und dem Regionalligisten werden. Somit bliebe der 19-jährige Mittelfeldspieler auch weiterhin für den SV Horn spielberechtigt und könnte auch in der Sky Go Erste Liga eingesetzt werden.Kawanaka: „Mannsdorf ist eine neue Herausforderung für mich. Ich möchte dort so schnell und so viel wie möglich zum Einsatz kommen. Ich werde weiter hart trainieren und mich noch mehr mit Fußball beschäftigen, um dann stärker zum SV Horn zurückzukehren.“Kawanaka, der vor einem Jahr von der Hatsushiba Hashimoto High School den Sprung nach Österreich schaffte, verbuchte in der vergangenen Saison neun Einsätze in der Regionalliga, sowie einen weiteren im diesjährigen ÖFB-Cup. Spordirektor Taku Omoto freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir sind dem SC Mannsdorf dankbar, dass sie ihm die Möglichkeit bieten, wichtige Spielpraxis zu sammeln. Kenta ist topmotiviert für die neuen Aufgaben. Er wird diese Chance nützen und dem Team mit guten Leistungen weiterhelfen.“Der SV Horn wünscht Kenta Kawanaka viel Erfolg beim SC Mannsdorf!