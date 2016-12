26.12.2016, 21:57 Uhr

eines seiner größten Talente!Ivan Ljubic verlängert seinen Vertrag bis 2020 !!Der Mittelfeld-Youngster absolvierte bisher 45 Spiele für den SV Horn, erzielte dabei fünf Tore und bereitete fünf weitere vor.Ljubic wurde in der Akademie der Wiener Austria ausgebildet und kam im Sommer 2015 von den Austria Wien Amateuren ins Waldviertel, wo er mit dem SV Horn gleich die Meisterschaft in der Regionalliga Ost gewinnen konnte.Sportmanager Prisching freut sich über das langfristige Engagement und blickt der weiteren Entwicklung Ljubics mit großen Erwartungen entgegen: „Ivan ist ein großartiger Spieler mit einem enormen Entwicklungspotenzial, der uns sicher noch viel Freude bereiten wird. Wir sind froh, dass wir mit Ivan einen Spieler halten konnten, der sowohl durch seine sportlichen Qualitäten am Platz, als auch durch seine Einstellung und Professionalität, perfekt zu unserem Projekt passt.“Wenn Ljubic im kommenden Frühjahr seine bisherigen Leistungen bestätigt, wovon man beim SV Horn fest ausgeht, so wird er sicher schon bald auf den Notizblöcken einiger Scouts großer Vereine aufscheinen.Wir freuen uns über Ivans Treue, wünschen ihm ein erfolgreiches und verletzungsfreies Frühjahr und hoffen auf eine tolle gemeinsame sportliche Zukunft!