Mag. Huber neuer Vorsitzender der wirtschaftlichen Leiter der NÖ Landeskliniken

04.01.2017, 18:49 Uhr

Große Anerkennung für Mag. Franz Huber, Kaufmännischer Direktor der Landeskliniken Horn-Allentsteig und Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl.

Mag. Franz Huber wurde zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der wirtschaftlichen Leiter der NÖ Landeskliniken gewählt. Regionalmanager Dr. Andreas Reifschneider freut sich mit Mag. Huber: „Diese Wahl ist eine große Anerkennung für das unermüdliche Engagement von Franz Huber in seiner Funktion als wirtschaftlicher Leiter unserer Waldviertler Kliniken.“ Zu seinem Stellvertreter wurde Kollege Dipl. KH-BW Anton Hörth aus dem LK Korneuburg-Stockerau gewählt. Gemeinsam werden sie für einen Zeitraum von drei Jahren das Management-Gremium leiten.

Mag. Franz Huber ist studierter Jurist, seit 2001 Kaufmännischer Direktor im Landesklinikum Horn-Allentsteig und seit 2006 zusätzlich Kaufmännischer Direktor des Landesklinikums Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl. „Ich freue mich über das mir entgegengebrachte große Vertrauen und werde mich sehr bemühen, die Interessen und Anliegen der wirtschaftlichen Leiter bestmöglich zu vertreten“, erklärt Mag. Huber.Info:Die ARGE der wirtschaftlichen Leiter umfasst Führungskräfte aus den Landeskliniken, der NÖ Landeskliniken-Holding-Zentrale, dem NÖGUS sowie einzelner Dienststellen des Amtes der NÖ Landesregierung. Sie wirkt beratend und unterstützend bei der Findung und Vorbereitung von Entscheidungen und trägt wesentlich dazu bei, dass Informationen umfassend und einheitlich an die Kliniken weitergegeben werden. Darüber hinaus formieren sich innerhalb der ARGE einzelne Unterarbeitskreise, die sich operativer Einzelthemen annehmen. Die ARGE der wirtschaftlichen Leiter der NO Landeskliniken tagt einmal monatlich.Neben der Wirtschaftlichen ARGE gibt es in der NÖ Landeskliniken-Holding auch die ARGE der Ärztlichen Leiter, die ARGE der Pflegerischen Leiter sowie die ARGE der Schuldirektoren. Zwei Mal jährlich findet die Interdisziplinäre ARGE statt, im Rahmen derer sich die Führungskräfte berufsgruppenübergreifend austauschen und abstimmen.