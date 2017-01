05.01.2017, 07:41 Uhr

NÖGKK nimmt neuen Arzt für Allgemeinmedizin in Straning unter Vertrag

Mit 01. Jänner 2017 nahm die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) einen Arzt für Allgemeinmedizin in Straning neu unter Vertrag.„Medizin muss für unsere Versicherten in ganz Niederösterreich verfügbar sein, auch in den ländlichen Regionen", so NÖGKK-Service-Center-Leiter Stv. Herbert Jordan MSc.